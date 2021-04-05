Онищенко заявил об «интеллигентности» нынешней пандемии

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявил об «интеллигентности» нынешней пандемии коронавируса.

«Мы имеем сегодня достаточно интеллигентную пандемию. В чём интеллигентность проявляется? Во-первых, всего 130 млн больных... она детское население практически не трогает, грипп трогает всех», — заявил он.

По мнению Онищенко, пандемия коронавируса проводит «достаточно гуманную зачистку».

Вместе с этим он добавил, что впервые встречается с такой массированной «информационно-террористической атакой» в связи с пандемией.

5 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире к настоящему моменту зафиксировали 131 020 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.