Гинцбург оценил вакцинацию «Спутником V» людей разных возрастов

Люди разных возрастов одинаково хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Одинаково хорошо переносят, абсолютно. Нет никаких различий в возрастных группах, на ком это испытывали, от 18 до буквально 90 лет», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее директор центра Гамалеи заявил, что до конца лета от коронавируса будут привиты 60% граждан России.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.