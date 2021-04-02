Гинцбург оценил вакцинацию «Спутником V» людей разных возрастов

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Люди разных возрастов одинаково хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург оценил вакцинацию «Спутником V» людей разных возрастов
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Одинаково хорошо переносят, абсолютно. Нет никаких различий в возрастных группах, на ком это испытывали, от 18 до буквально 90 лет», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее директор центра Гамалеи заявил, что до конца лета от коронавируса будут привиты 60% граждан России.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.

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