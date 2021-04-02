Минздрав прорабатывает вопрос вакцинации «Спутником V» детей от 14 лет

Минздрав России прорабатывает вопрос включения детей от 14 лет в группу вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14—15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург уточнил, что министерство на данный момент «активно прорабатывает вопрос адаптации действующей регуляторики» для того, чтобы в будущем разрешить вакцинацию этой категории россиян.

30 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.