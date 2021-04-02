Минздрав прорабатывает вопрос вакцинации «Спутником V» детей от 14 лет

Короткая ссылка
Минздрав России прорабатывает вопрос включения детей от 14 лет в группу вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав прорабатывает вопрос вакцинации «Спутником V» детей от 14 лет
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14—15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург уточнил, что министерство на данный момент «активно прорабатывает вопрос адаптации действующей регуляторики» для того, чтобы в будущем разрешить вакцинацию этой категории россиян. 

30 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить