Гинцбург допустил передачу антител к COVID-19 ребёнку через плаценту
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«Через плаценту могут передаваться антитела. Определённый класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.
По информации врача-инфекциониста Евгения Тимакова, дети, которые заболели коронавирусом, перестают быть заразными для окружающих через десять дней.