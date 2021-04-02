Гинцбург допустил передачу антител к COVID-19 ребёнку через плаценту

Передача антител к коронавирусу от матери ребёнку возможна во время беременности через плаценту. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через плаценту могут передаваться антитела. Определённый класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться в ближайшие два месяца.

По информации врача-инфекциониста Евгения Тимакова, дети, которые заболели коронавирусом, перестают быть заразными для окружающих через десять дней.