В России создали технологию для обновления вакцины при мутации COVID-19

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Центр Гамалеи разработал технологию, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если вирус будет мутировать. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

По его словам, эта технология позволяет за два дня обновить вакцину от коронавируса и использовать её против мутаций вируса.

«Если он (препарат. — RT) даёт такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство», — добавил Гинцбург.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19, как и от исходного.

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