Мурашко заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19, как и от исходного.
Мурашко заявил, что «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса
  • © РИА Новости

«По результатам исследования уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в настоящее время британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в 43 странах Европы, южноафриканский вариант — в 26, а бразильская мутация — в 15 государствах.

Как отметила представитель бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд, британский вариант коронавируса B117 наиболее сильно распространился в 26 странах Европы, в то время как выявляемые случаи бразильского типа связаны только с международным туризмом.

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