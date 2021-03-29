AP сообщило о выводах ВОЗ о происхождении COVID-19

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В совместном исследовании происхождения COVID-19, проведённом ВОЗ и Китаем, говорится, что «передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, а утечка из лаборатории крайне маловероятна».
AP сообщило о выводах ВОЗ о происхождении COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует The Associated Press.

Как сообщает агентство, исследователи «перечислили четыре сценария в порядке вероятности появления вируса SARS-CoV-2».

Так, исследователи «оценили прямое распространение от летучих мышей к человеку как вероятное», а распространение через пищевые продукты, по их мнению, «возможно, но маловероятно».

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны. 

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