AP сообщило о выводах ВОЗ о происхождении COVID-19
- Reuters
Об этом информирует The Associated Press.
Как сообщает агентство, исследователи «перечислили четыре сценария в порядке вероятности появления вируса SARS-CoV-2».
Так, исследователи «оценили прямое распространение от летучих мышей к человеку как вероятное», а распространение через пищевые продукты, по их мнению, «возможно, но маловероятно».
18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.