AP сообщило о выводах ВОЗ о происхождении COVID-19

В совместном исследовании происхождения COVID-19, проведённом ВОЗ и Китаем, говорится, что «передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, а утечка из лаборатории крайне маловероятна».

Об этом информирует The Associated Press.

Как сообщает агентство, исследователи «перечислили четыре сценария в порядке вероятности появления вируса SARS-CoV-2».

Так, исследователи «оценили прямое распространение от летучих мышей к человеку как вероятное», а распространение через пищевые продукты, по их мнению, «возможно, но маловероятно».

18 февраля стало известно, что специалисты ВОЗ считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.