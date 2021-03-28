В «Векторе» заявили о безвредности вакцины «ЭпиВакКорона»
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«По сути дела один человек может вакцинироваться всю жизнь», так же как это делается с другими вакцинами, отметил учёный.
«Собственно, синтетическая природа, отсутствие компонентов живого происхождения этой вакцины обеспечивает её безвредность», — подчеркнул Рыжиков.
Также он рассказал об устойчивости вакцины «Вектора» к известным мутациям коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о формировании тройной иммунной защиты с помощью вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».