В «Векторе» заявили о безвредности вакцины «ЭпиВакКорона»

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Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» безвредна и пригодна для многократного использования при вакцинации, рассказал RT заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
В «Векторе» заявили о безвредности вакцины «ЭпиВакКорона»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«По сути дела один человек может вакцинироваться всю жизнь», так же как это делается с другими вакцинами, отметил учёный.

«Собственно, синтетическая природа, отсутствие компонентов живого происхождения этой вакцины обеспечивает её безвредность», — подчеркнул Рыжиков.

Также он рассказал об устойчивости вакцины «Вектора» к известным мутациям коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о формировании тройной иммунной защиты с помощью вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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