В «Векторе» рассказали об устойчивости вакцины к мутациям коронавируса

Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» устойчива к известным мутациям коронавируса, рассказал RT заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«До сих пор мы отслеживаем все мутации, которые известны для новых штаммов коронавируса нового типа (это, например, британский вариант, южноафриканский и бразильский). Их мутации не соответствуют тем консервативным участкам, которые мы выбрали для включения в состав вакцины», — сказал он.

Рыжиков подчеркнул, что создатели препарата добились преимущества вакцины, которое обеспечивает её устойчивость к мутациям.

Как ранее рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, в России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19, большинство из которых не влияют на свойства вируса.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов рекомендовал россиянам привиться любой из российских вакцин.