В «Векторе» рассказали об устойчивости вакцины к мутациям коронавируса

Короткая ссылка
Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» устойчива к известным мутациям коронавируса, рассказал RT заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«До сих пор мы отслеживаем все мутации, которые известны для новых штаммов коронавируса нового типа (это, например, британский вариант, южноафриканский и бразильский). Их мутации не соответствуют тем консервативным участкам, которые мы выбрали для включения в состав вакцины», — сказал он.

Рыжиков подчеркнул, что создатели препарата добились преимущества вакцины, которое обеспечивает её устойчивость к мутациям. 

Как ранее рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, в России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19, большинство из которых не влияют на свойства вируса.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов рекомендовал россиянам привиться любой из российских вакцин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить