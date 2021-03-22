В «Векторе» рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса

В России выявлено более 5,3 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19, большинство из которых не влияют на свойства вируса, сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

В ходе телемоста с президентом России Владимиром Путиным Максютов отметил, что «Вектор», являясь референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения в России, проводит вирусологические исследования и мониторинг генетической изменчивости коронавируса в масштабах станы.

«На сегодня нами выявлено в России более 5,3 тыс. мутаций по всему геному. В подавляющем большинстве данные замены не приводят к изменению свойства вируса с эпидемиологической точки зрения», — сообщил он.

Кроме того, в России зафиксировано более 50 вариантов британского штамма, три случая южноафриканского штамма, а также «более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углублённого изучения».

Максютов рассказал, что центр «Вектор» постоянно проводит изучение новых штаммов коронавируса на предмет устойчивости на различных поверхностях и передачи между живыми организмами.

«Мы показали, что британский штамм нового коронавируса эффективно нейтрализуется как сыворотками переболевших, так и вакцинированных «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», — добавил он.

Глава центра «Вектор» подчеркнул, что «ЭпиВакКорона» эффективна против всех видов коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что те, кто перенёс распространённые в России варианты коронавируса, уже не инфицируются британским штаммом COVID-19.