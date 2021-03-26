В Роспотребнадзоре рассказали о тройной защите «ЭпиВакКороны»

В Роспотребнадзоре рассказали о формировании тройной иммунной защиты с помощью вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки», — говорится в сообщении.

Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, что не даёт вирусу проникнуть в клетку.

Как отмечается, третья линия защиты срабатывает, если вирусу удалось проникнуть в клетку.

«Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности заражённой клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные клетки», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом.

Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.