В Роспотребнадзоре рассказали о тройной защите «ЭпиВакКороны»
«Первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки», — говорится в сообщении.
Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, что не даёт вирусу проникнуть в клетку.
Как отмечается, третья линия защиты срабатывает, если вирусу удалось проникнуть в клетку.
«Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности заражённой клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные клетки», — пояснили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом.
Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.