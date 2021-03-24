В России идут разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения

В России ведутся разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения.

Об этом заявила генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) «Молния» Ольга Соколова.

«За последний год мы продвинулись очень серьёзно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом», — сообщила Соколова.

Полноразмерный макет был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия-2020».

В августе 2020 года сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать многоразовый орбитальный корабль по образцу «Бурана» на замену «Союзу МС».