В России идут разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения

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В России ведутся разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения.
В России идут разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения
  • Ольга Соколова
  • © www.npomolniya.ru

Об этом заявила генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) «Молния» Ольга Соколова.

«За последний год мы продвинулись очень серьёзно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом», — сообщила Соколова.

Полноразмерный макет был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия-2020».

В августе 2020 года сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать многоразовый орбитальный корабль по образцу «Бурана» на замену «Союзу МС».

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