Специалист рассказала о риске осложнения болезней из-за ожирения

Директор по научным программам Всемирной федерации по борьбе с ожирением Оливия Барата Кавалканти рассказала, что ожирение является причиной осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 и главным фактором риска в случае других заболеваний.

«Ожирение является самостоятельным заболеванием и основным фактором риска при ряде серьёзных состояний, включая диабет второго типа, болезни сердца, некоторые виды рака, а теперь и осложнения при COVID-19», — приводит её слова РИА Новости.

Кавалканти добавила, что страдающие ожирением люди могут испытывать ряд физических проблем и остеоартрит. Также они могут страдать эмоциональными отклонениями и депрессией.

Специалист подчеркнула, что «сочетание физических и психических последствий ожирения может значительно ухудшить качество жизни и сократить её продолжительность».

«Мы призываем всех, кто обеспокоен своим весом, обращаться за поддержкой и советом к квалифицированным медицинским работникам», — заявила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как решать проблему лишнего веса.