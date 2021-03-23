Специалист рассказала о риске осложнения болезней из-за ожирения
- Reuters
«Ожирение является самостоятельным заболеванием и основным фактором риска при ряде серьёзных состояний, включая диабет второго типа, болезни сердца, некоторые виды рака, а теперь и осложнения при COVID-19», — приводит её слова РИА Новости.
Кавалканти добавила, что страдающие ожирением люди могут испытывать ряд физических проблем и остеоартрит. Также они могут страдать эмоциональными отклонениями и депрессией.
Специалист подчеркнула, что «сочетание физических и психических последствий ожирения может значительно ухудшить качество жизни и сократить её продолжительность».
«Мы призываем всех, кто обеспокоен своим весом, обращаться за поддержкой и советом к квалифицированным медицинским работникам», — заявила она.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как решать проблему лишнего веса.