Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту

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Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту, солнечные антенны и другие его элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена. Аппарат взят на управление, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту
  • © РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства

«Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России», — написал он в Telegram.

Ранее с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

По словам Рогозина, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».

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