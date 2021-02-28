Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту
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«Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России», — написал он в Telegram.
Ранее с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.
По словам Рогозина, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».