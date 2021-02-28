Первый спутник «Арктика-М» вышел на расчётную орбиту, солнечные антенны и другие его элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена. Аппарат взят на управление, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России», — написал он в Telegram.

Ранее с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

По словам Рогозина, за этот пуск «пришлось поволноваться больше обычного», так как из-за ветра старт «Союза-2» был «на самом пределе допуска по метеоусловиям», однако «ракета и её система управления блестяще справились».