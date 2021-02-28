Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Короткая ссылка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

«В соответствии с циклограммой полёта разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппарата на заданную орбиту, его отделение ожидается спустя 2 часа и 19 минут после старта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

После выведения спутника на целевую орбиту он будет передан на управление заказчику.

Трансляция пуска велась на YouTube-канале госкорпорации.

Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить