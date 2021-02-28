Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

«В соответствии с циклограммой полёта разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппарата на заданную орбиту, его отделение ожидается спустя 2 часа и 19 минут после старта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

После выведения спутника на целевую орбиту он будет передан на управление заказчику.

Трансляция пуска велась на YouTube-канале госкорпорации.

Разгонный блок «Фрегат» с «Арктикой-М» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.