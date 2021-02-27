Учёный рассказал об испытаниях созданной в Крыму вакцины

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Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского, планируется начать весной.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доцента кафедры биохимии КФУ вирусолога Владимира Оберемка.

«Мы перейдём от доклинических испытаний к клиническим сначала на группе добровольцев, что прежде всего покажет безопасность вакцины для человека», — сказал он. 

По его словам, после этого будет подобрана доза и комбинация конструкций, чтобы «максимальное количество людей формировало антитела».

«Весной обязательно постараемся это сделать», — заявил учёный.

В октябре 2020 года стало известно, что учёные КФУ имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавируса. Оберемок рассказывал, что одной из особенностей препарата является то, что его можно вводить интраназально, без инъекций.

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