В Крыму учёные создали новую вакцину от коронавируса

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Учёные Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Крыму учёные создали новую вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

Как заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, одной из особенностей препарата является то, что его можно принимать интраназально, без инъекций.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несёт активатор врождённого иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что крымские специалисты готовы начать все этапы тестирования препарата после получения необходимого финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Вакцину разработал центр «Вектор».

Также президент призвал нарастить производство двух российских вакцин от COVID-19.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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