Эпидемиолог спрогнозировала подъёмы заболеваемости COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что периодические подъёмы заболеваемости коронавирусом могут произойти даже после того, как большая часть населения привьётся от COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции», — сказала Пшеничная.

Она объяснила, что в том числе это может происходить из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей.

«Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъёмы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — рассказала эпидемиолог.

Ранее она заявила, что COVID-19 в ближайшие два года может стать сезонным заболеванием.