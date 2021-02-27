Эпидемиолог спрогнозировала подъёмы заболеваемости COVID-19
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции», — сказала Пшеничная.
Она объяснила, что в том числе это может происходить из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей.
«Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъёмы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — рассказала эпидемиолог.
Ранее она заявила, что COVID-19 в ближайшие два года может стать сезонным заболеванием.