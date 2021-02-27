Эпидемиолог заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Коронавирусная инфекция COVID-19 в ближайшие два года может стать сезонным заболеванием. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдёт в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», — приводит её слова ТАСС.

По мнению Пшеничной, об этом мог свидетельствовать существенный подъём заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года.

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