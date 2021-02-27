Эпидемиолог заявила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

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Коронавирусная инфекция COVID-19 в ближайшие два года может стать сезонным заболеванием. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдёт в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», — приводит её слова ТАСС.

По мнению Пшеничной, об этом мог свидетельствовать существенный подъём заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в стране сделали почти 4 млн человек.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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