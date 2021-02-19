Врачи из Коммунарки работают над определением COVID-19 по кашлю

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Специалисты проводят исследования по определению заболевших коронавирусом по кашлю, в них принимает участие и больница №40 в Коммунарке, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко.
Врачи из Коммунарки работают над определением COVID-19 по кашлю
  • Reuters

Как рассказал врач, ранее он уже слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, потому что кашель при COVID-19 имеет характерное звучание.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов и был вопрос «Заболевают ли ваши коллеги?», я сказал: «Да». Причём то, что они заболевают, я слышу по разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок. Тогда так меня троллили, что вот «по телефону диагноз можно установить», но дальше пошла мысль исследователей», — сказал Проценко в эфире «Россия 1».

По его словам, в настоящее время есть несколько стартапов, которые занимаются разработкой этой идеи.

«В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем не только проанализировать по кашлю на определённые сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию. Вот то, чем мы сейчас занимаемся», — цитирует Проценко РИА Новости.

Ранее Сбер сообщил, что разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю.

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