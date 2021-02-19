В Кремле прокомментировали посадку аппарата Perseverance на Марс

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В Кремле приветствуют успешную посадку аппарата Perseverance на Марс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали посадку аппарата Perseverance на Марс
  • ©NASA/JPL-Caltech
  • globallookpress.com

«Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества. И их можно только приветствовать. Разумеется, каждая страна, которая имеет свою космическую программу, она находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле этого слова», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, именно эта конкуренция во многом является очень эффективным драйвером развития.

«Наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про неё тоже не забывать», — добавил он.

Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.

В «Роскосмосе» поздравили NASA с успешной посадкой

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