«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс
- Reuters
«От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — говорится в сообщении в Twitter.
Он пожелал удачи и выполнения программы научных исследований.
Заместитель гендиректора по международному сотрудничеству С. Савельев:— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 19, 2021
«От лица руководства Роскосмоса поздравляю команду @NASA, а также @NASAJPL с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс!
Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» pic.twitter.com/OitzD7L6BX
Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.