«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс

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Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс.
«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс
  • Reuters

«От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — говорится в сообщении в Twitter.

Он пожелал удачи и выполнения программы научных исследований.

Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.

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