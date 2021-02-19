«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс.

«От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — говорится в сообщении в Twitter.

Он пожелал удачи и выполнения программы научных исследований.

Заместитель гендиректора по международному сотрудничеству С. Савельев:



«От лица руководства Роскосмоса поздравляю команду @NASA, а также @NASAJPL с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс!



Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» pic.twitter.com/OitzD7L6BX — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 19, 2021

Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.