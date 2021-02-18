Врач рассказала о взаимосвязи коронавируса и группы крови

Исследования показывают, что среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови, а чаще всего им болеют люди с II и IV группами крови, рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

В беседе с «Прайм» врач отметила, что исследований о взаимосвязи коронавируса и группы крови проведено несколько, однако они недостаточно масштабны, чтобы сделать однозначный вывод. При этом сделанный на их основе метаанализ выявляет определённую тенденцию.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», — сказала Кулинкович.

Кроме того, известно, что у людей с I группой крови ниже риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений, а сложнее всего болезнь переносят люди с IV группой.

«В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся», — подчеркнула она.

Ранее учёные из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что повышение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с COVID-19 может служить ранним показателем для определения тяжёлых последствий и смерти в результате коронавирусной инфекции.