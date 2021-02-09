Азербайджан разрешил исследовать комбинацию «Спутника V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Азербайджана выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

Клинические исследования комбинации препаратов начнутся в феврале 2021 года.

Как отметили в фонде, изучение сочетания вакцин позволит оценить иммуногенность и безопасность комбинированного использования данных препаратов.

Уточняется, что исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется задействовать по 100 добровольцев.

«Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и использование самых передовых решений... Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

11 декабря 2020 года компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

Позднее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о комбинированном препарате «Спутника V» и AstraZeneca.