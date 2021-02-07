Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал причины повторного инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

По его словам, «повторно люди заболевают по нескольким причинам».

«Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — цитирует РИА Новости Тимакова.

Он сообщил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним и тем же возбудителем.

Также, как заявляет инфекционист, заболеть коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определённых обстоятельств.

Кроме того, повторное инфицирование возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приёма определённых препаратов.

Согласно данным на 6 февраля, за сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233. 

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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