Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19
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По его словам, «повторно люди заболевают по нескольким причинам».
«Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — цитирует РИА Новости Тимакова.
Он сообщил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним и тем же возбудителем.
Также, как заявляет инфекционист, заболеть коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определённых обстоятельств.
Кроме того, повторное инфицирование возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приёма определённых препаратов.
Согласно данным на 6 февраля, за сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.