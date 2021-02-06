В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
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Накануне в России зафиксировали 16 688 случаев коронавируса.
За сутки умерли 497 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 527 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 229.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 436 326 пациентов. За сутки выздоровел 22 831 человек, накануне — 23 582.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.