В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в России зафиксировали 16 688 случаев коронавируса.

За сутки умерли 497 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 527 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 229.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 436 326 пациентов. За сутки выздоровел 22 831 человек, накануне — 23 582.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.