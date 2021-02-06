В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса

Короткая ссылка
RT
За сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

Накануне в России зафиксировали 16 688 случаев коронавируса.

За сутки умерли 497 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 527 пациентов. Общее число летальных исходов составило 76 229.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 436 326 пациентов. За сутки выздоровел 22 831 человек, накануне — 23 582.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить