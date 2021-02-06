В России ещё сохраняется вероятность третьей волны коронавируса
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«Прогнозируется также третья волна, которая начнётся в середине весны», — цитирует РИА Новости Тавадяна.
По его словам, пик третьей волны будет меньше, чем у двух предыдущих.
Он добавил, что есть возможность нивелировать третью волну, если примерно 70% населения будут привиты.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.