В России ещё сохраняется вероятность третьей волны коронавируса

Третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Прогнозируется также третья волна, которая начнётся в середине весны», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По его словам, пик третьей волны будет меньше, чем у двух предыдущих.

Он добавил, что есть возможность нивелировать третью волну, если примерно 70% населения будут привиты.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.