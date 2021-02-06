В России ещё сохраняется вероятность третьей волны коронавируса

Короткая ссылка
Третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
В России ещё сохраняется вероятность третьей волны коронавируса
  • globallookpress.com

«Прогнозируется также третья волна, которая начнётся в середине весны», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По его словам, пик третьей волны будет меньше, чем у двух предыдущих.

Он добавил, что есть возможность нивелировать третью волну, если примерно 70% населения будут привиты.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить