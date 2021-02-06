Врач заявил о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за морозов

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Врач-инфекционист профессор Николай Малышев заявил, что из-за морозов люди будут больше находиться в помещениях, что может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врач заявил о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за морозов
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщило РИА Новости.

Он напомнил, что коронавирус передаётся от человека к человеку.

«А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться», — заявил Малышев.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что источником мутации коронавируса являются пациенты, у которых отмечается долгое течение заболевания.

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