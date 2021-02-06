Врач заявил о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за морозов
- АГН «Москва»
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Об этом сообщило РИА Новости.
Он напомнил, что коронавирус передаётся от человека к человеку.
«А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться», — заявил Малышев.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что источником мутации коронавируса являются пациенты, у которых отмечается долгое течение заболевания.