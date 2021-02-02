Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний «Спутника V»
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Он заявил, что «эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата».
«Никаких серьёзных осложнений среди почти 30 тыс. испытуемых не было обнаружено, кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и в первой-второй фазах испытаний», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».