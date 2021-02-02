Гинцбург рассказал о результатах третьей фазы испытаний «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что основные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Cпутник V» «полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее, в первой и во второй фазах».

Он заявил, что «эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата».

«Никаких серьёзных осложнений среди почти 30 тыс. испытуемых не было обнаружено, кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и в первой-второй фазах испытаний», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».