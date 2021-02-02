Гинцбург назвал возможные сроки действия «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможные сроки защиты от COVID-19 после применения вакцины «Спутник V».

«У нас существует очень большая надежда, подтверждённая уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».