Онколог назвал самые распространённые виды рака в России

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Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал самые распространённые виды рака в стране.
Онколог назвал самые распространённые виды рака в России
  • Pixabay

Он заявил, что «у мужчин это злокачественные болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвёртое место — желудок, пятое место — ободочная кишка».

А у женщин, по его словам, «традиционно это рак молочной железы, на втором месте — кожа, на третьем месте — тело матки, четвертое место — ободочная кишка».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в Россию впервые за долгие годы будет ввезён препарат для онкобольных «Прокарбазин». 

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