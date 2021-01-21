В Россию ввезут препарат для онкобольных «Прокарбазин»

В Россию впервые за долгие годы будет ввезён препарат для онкобольных «Прокарбазин». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, но в этих условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией.

По его словам, этой теме власти уделяют самое серьёзное внимание.

«По решению правительства будет закуплен и ввезён в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний «Прокарбазин». Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается», — сказал Мишустин на заседании правительства.

В декабре Минпромторг выдал лицензию на возобновление выпуска в стране препарата для лечения рака «Азатиоприн», который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.