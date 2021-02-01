Врач рассказала, что пожилые люди проще переносят вакцинацию

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Главный внештатный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук Ольга Ткачёва заявила, что пожилые люди проще переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач рассказала, что пожилые люди проще переносят вакцинацию
  • Reuters

Она объяснила, что более мягкое воздействие прививки на пожилых связано с особенностями иммунной системы человека в разном возрасте.

Гериатр рассказала, что у молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка мгновенно начинает с ним бороться. 

«С возрастом же такого резерва у неё нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко», — заявила Ткачёва.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зафиксирован высокий спрос на вакцинацию от коронавируса со стороны пожилых людей.

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