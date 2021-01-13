Мурашко рассказал о спросе на вакцинацию среди пожилых людей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны», — заявил министр.
Глава Минздрава рассказал, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, важно пройти вакцинацию от COVID-19 из-за более высокого риска тяжёлого течения заболевания коронавирусом.
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
После этого Минздрав поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации.