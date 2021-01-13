Мурашко рассказал о спросе на вакцинацию среди пожилых людей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зафиксирован высокий спрос на вакцинацию от коронавируса со стороны пожилых людей.

Об этом информирует РИА Новости.

«В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны», — заявил министр.

Глава Минздрава рассказал, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, важно пройти вакцинацию от COVID-19 из-за более высокого риска тяжёлого течения заболевания коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

После этого Минздрав поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации.