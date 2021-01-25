Рогозин оценил заявления об исключении России из экспертной группы по Gateway
- РИА Новости
«Как можно быть исключённым из какой-то «лунной группы», если мы туда никогда и не входили?!», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что NASA присылало «пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг)».
«Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны», — добавил Рогозин.
Как сообщает ТАСС, в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация готова продолжить переговоры с США по вопросам освоения дальнего космоса.
В компании отметили, что «учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса», российская сторона продолжает следить за ситуацией и «готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес».
При этом в пресс-службе заявили, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе.
Ранее СМИ сообщали, что представители России были исключены из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.