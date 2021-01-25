РИА Новости: Россия отстранена от обсуждения проектов по международной лунной программе

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Представители России были исключены из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — цитирует РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что это решение принято после заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway.

12 октября 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений.

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