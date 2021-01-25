РИА Новости: Россия отстранена от обсуждения проектов по международной лунной программе

Представители России были исключены из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — цитирует РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что это решение принято после заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway.

12 октября 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений.