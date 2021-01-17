Monde diplomatique допустила, что «Спутник V» может подавить пандемию

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Создание российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» стало следствием научных разработок в России и не должно вызывать скептицизм, пишет журналист Федерико Куско в статье в испанском издании французской газеты Monde diplomatique.
Monde diplomatique допустила, что «Спутник V» может подавить пандемию
  • РИА Новости

«В некотором смысле реакция безразличия и скептицизма, вызванная вакциной «Спутник V», также является ответом на это невежество и искажённое видение, которого придерживается западная научная традиция. Из-за языковых, культурных и политических различий большинство российских инициатив воспринимаются с подозрением», — пишет он.

При этом российская разработка не должна вызывать сомнений с учётом того, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, создавший «Спутник V», работает с аденовирусом, на котором основана вакцина, с 1980-х годов, объясняет автор статьи.

«Благодаря своей лоббистской силе Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию», — отметил Куско.

Он также процитировал французского дипломата Жана де Глиниасти из Французского института международных и стратегических отношений, который назвал создание вакцины «Спутник V» символом возвращения России в ведущую фармацевтическую лигу.

Автор статьи напоминает, что прививки от коронавируса препаратом «Спутник V» будут сделаны в России, Аргентине, Белоруссии, а также в Сербии, Венгрии, Венесуэле и Боливии.

«Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит об этих подозрениях, более политических, чем научных», — заключает он.

Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели высказал своё мнение о том, почему вакцине «Спутник V» можно доверять.

Журналист The New York Times Эндрю Крамер, в свою очередь, сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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