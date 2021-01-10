Журналист Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»

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Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели высказал своё мнение о том, почему российской вакцине от коронавируса «Спутник V» можно доверять.
Журналист Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»
  • РИА Новости

Как подчеркнул журналист, Россия со своим препаратом вошла в пятёрку производителей вакцин по числу доз, на которые уже заключены контракты на предварительный заказ.

Фазели напомнил, что «Спутник V» прошёл клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности препарата, который измерялся на всех промежуточных этапах, превышал 90%. Кроме того, во время испытаний не было выявлено случаев тяжёлого течения заболевания, уточнил журналист.

В своём материале автор отметил и сотрудничество российской стороны с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины с применением компонента «Спутник V».

«Учитывая эти факты, даже без (опубликованных. — RT) результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac», — написал Фазели.

Ранее журналист The New York Times Эндрю Крамер в своей статье для газеты сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По его мнению, «любые губительные побочные эффекты» препарата, не вскрытые в ходе исследований, «к настоящему времени уже были бы известны».

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