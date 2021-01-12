В РАН сообщили об устойчивости иммунитета к COVID-19 перед новым штаммом

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Разработанные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после COVID-19, предположительно, будут работать против новых штаммов коронавируса. Об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
В РАН сообщили об устойчивости иммунитета к COVID-19 перед новым штаммом
  • © Павел Кононов/РИА Новости

«Скорее всего, напрямую на эффективности вакцины это не скажется. Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить о том, что тот иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту... Появление этого нового штамма в этом смысле ситуацию не изменит», — цитирует РИА Новости Базыкина.

По его словам, иммунитет должен быть выработан «в результате вакцинации или в результате заболевания».  

Специалист уточнил, что основная опасность нового штамма состоит в большей заразности вируса и в том, что им начнут заболевать те люди, которые ещё не болели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.

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