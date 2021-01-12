В РАН сообщили об устойчивости иммунитета к COVID-19 перед новым штаммом

Разработанные вакцины и ранее приобретённый иммунитет после COVID-19, предположительно, будут работать против новых штаммов коронавируса. Об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

«Скорее всего, напрямую на эффективности вакцины это не скажется. Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить о том, что тот иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту... Появление этого нового штамма в этом смысле ситуацию не изменит», — цитирует РИА Новости Базыкина.

По его словам, иммунитет должен быть выработан «в результате вакцинации или в результате заболевания».

Специалист уточнил, что основная опасность нового штамма состоит в большей заразности вируса и в том, что им начнут заболевать те люди, которые ещё не болели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.