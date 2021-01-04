Учёные создали обнаруживающий COVID-19 за десять секунд прибор

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Специалисты Билькентского университета в Турции разработали прибор, который способен диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 за десять секунд. Об этом говорится на сайте университета.
Учёные создали обнаруживающий COVID-19 за десять секунд прибор
  • © Bilkent University

Прибор, который получил название Diagnovir, выявляет коронавирус на основе образца слюны.

Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор.

«Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путём динамического приёма флуоресцентного сигнала», — говорится в сообщении.

Как отмечается, процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.

По заявлению учёных, во время исследований прибор показал эффективность в 99%.

Ранее в ФМБА сообщили, что разработали и запатентовали два не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса, один из которых фактически является антидотом для COVID-19.

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