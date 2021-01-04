Учёные создали обнаруживающий COVID-19 за десять секунд прибор
- © Bilkent University
Прибор, который получил название Diagnovir, выявляет коронавирус на основе образца слюны.
Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор.
«Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путём динамического приёма флуоресцентного сигнала», — говорится в сообщении.
Как отмечается, процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.
По заявлению учёных, во время исследований прибор показал эффективность в 99%.
Ранее в ФМБА сообщили, что разработали и запатентовали два не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса, один из которых фактически является антидотом для COVID-19.