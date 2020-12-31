На начало работ над программой «Сфера» выделено 7 млрд рублей

Российское правительство выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе создания группировок космических аппаратов «Сфера». Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», — сказал он в интервью «Россия 24».

Он выразил надежду, что через два-три года будут собраны демонстраторы новейших аппаратов, которые «будут принципиально отличаться» от продукции, которая запускается в настоящее время.

Летом исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко рассказал, что программа «Сфера» — это десять группировок космических аппаратов общей численностью более 550, которые будут располагаться на разных орбитах.

Эти группировки будут сформированы таким образом, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед страной, добавил он.

Также он сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».