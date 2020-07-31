В «Роскосмосе» рассказали о спутниковой группировке «Марафон»

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Исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которая будет создана в рамках программы «Сфера» «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».
В «Роскосмосе» рассказали о спутниковой группировке «Марафон»
  • globallookpress.com

Он заявил, что «многоспутниковая группировка «интернет вещей» из 264 аппаратов под названием «Марафон» будет способна предоставлять услуги по поиску людей».

«Мы в состоянии создать небольшие переносные датчики, которые не будут требовать зарядки практически на весь свой срок службы, которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты - в куртки, браслеты. По аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники», — цитирует ТАСС Блошенко.

Он сообщил, что сигнал с этих устройств будет приходить на пульт МЧС или поисковой службы.

Блошенко уточнил, что программа «Сфера» — это 10 группировок космических аппаратов общим числом более 550, которые будут располагаться на разных орбитах.

Он добавил, что «эти группировки сформированы таким образом, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной».

Ранее сообщалось, что ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур.

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