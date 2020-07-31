В «Роскосмосе» рассказали о спутниковой группировке «Марафон»

Исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которая будет создана в рамках программы «Сфера» «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».

Он заявил, что «многоспутниковая группировка «интернет вещей» из 264 аппаратов под названием «Марафон» будет способна предоставлять услуги по поиску людей».

«Мы в состоянии создать небольшие переносные датчики, которые не будут требовать зарядки практически на весь свой срок службы, которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты - в куртки, браслеты. По аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники», — цитирует ТАСС Блошенко.

Он сообщил, что сигнал с этих устройств будет приходить на пульт МЧС или поисковой службы.

Блошенко уточнил, что программа «Сфера» — это 10 группировок космических аппаратов общим числом более 550, которые будут располагаться на разных орбитах.

Он добавил, что «эти группировки сформированы таким образом, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной».

Ранее сообщалось, что ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур.