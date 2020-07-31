В «Роскосмосе» рассказали о спутниковой группировке «Марафон»
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Он заявил, что «многоспутниковая группировка «интернет вещей» из 264 аппаратов под названием «Марафон» будет способна предоставлять услуги по поиску людей».
«Мы в состоянии создать небольшие переносные датчики, которые не будут требовать зарядки практически на весь свой срок службы, которые могут быть интегрированы в какие-то гаджеты - в куртки, браслеты. По аналогии с антилавинными биперами, которые используют горнолыжники», — цитирует ТАСС Блошенко.
Он сообщил, что сигнал с этих устройств будет приходить на пульт МЧС или поисковой службы.
Блошенко уточнил, что программа «Сфера» — это 10 группировок космических аппаратов общим числом более 550, которые будут располагаться на разных орбитах.
Он добавил, что «эти группировки сформированы таким образом, чтобы решать все социально-экономические задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной».
Ранее сообщалось, что ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур.