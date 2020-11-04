В «Роскосмосе» сообщили о планах первых пусков по программе «Сфера»

Короткая ссылка
Директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в беседе с журналом «Русский космос» сообщил, что первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы «Сфера» могут начаться с 2024 года.
В «Роскосмосе» сообщили о планах первых пусков по программе «Сфера»
  • © Кирилл Каллиников

«Если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 году начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», — цитирует ТАСС Прохорова. 

По его словам, позже планируется развернуть низкоорбитальный сегмент.

«Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов», — сообщил он.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить