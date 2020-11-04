В «Роскосмосе» сообщили о планах первых пусков по программе «Сфера»
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«Если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 году начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», — цитирует ТАСС Прохорова.
По его словам, позже планируется развернуть низкоорбитальный сегмент.
«Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов», — сообщил он.
Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».