В «Роскосмосе» сообщили о планах первых пусков по программе «Сфера»

Директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в беседе с журналом «Русский космос» сообщил, что первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы «Сфера» могут начаться с 2024 года.

«Если финансирование первоочередных работ откроется со следующего года, то, надеюсь, уже в 2024 году начнутся первые пуски, что позволит нам развернуть высокоорбитальный сегмент», — цитирует ТАСС Прохорова.

По его словам, позже планируется развернуть низкоорбитальный сегмент.

«Параллельно будут идти работы по созданию систем радиолокационного мониторинга на базе малых космических аппаратов», — сообщил он.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».