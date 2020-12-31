Препарат от коронавируса на основе антител будут применять в больницах
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- РИА Новости
«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжёлой стадиях», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что в России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител.
Газета «Известия» писала, что медики из России и Китая связали приём лекарств от давления с более лёгким течением COVID-19 у пациентов старше 65 лет.