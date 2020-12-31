Препарат от коронавируса на основе антител будут применять в больницах

Терапевтический препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на основе антител, который в настоящее время разрабатывается в России, будет применяться исключительно в стационарах, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжёлой стадиях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител.

Газета «Известия» писала, что медики из России и Китая связали приём лекарств от давления с более лёгким течением COVID-19 у пациентов старше 65 лет.