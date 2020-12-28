В России разрабатывают препарат от коронавируса на основе антител

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В России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител, при этом возможно создание нескольких таких лекарственных средств, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В России разрабатывают препарат от коронавируса на основе антител
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи — лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом, — может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, для того чтобы понять, какой препарат будет более эффективен, будут проводиться клинические испытания.

«Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнутся первая — вторая фазы испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь», — отметил Гинцбург.

Препарат на основе антител будет применяться как капельница. Предполагается, что одному больному потребуется поставить её не больше двух раз.

«Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это семь-десять дней... он начал выздоравливать. А за счёт этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чём смысл», — пояснил учёный.

В то же время глава центра Гамалеи выразил мнение, что препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител окажется в несколько раз дороже вакцины «с точки зрения производства и с точки зрения конечной цены».

Ранее Гинцбург призвал россиян сделать прививку от коронавируса, так как это единственный надёжный способ уберечься от болезни.

Он также сообщил, что провакцинированные против COVID-19 могут стать донорами плазмы, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

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