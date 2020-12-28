В России разрабатывают препарат от коронавируса на основе антител

В России идёт разработка терапевтического препарата для лечения больных коронавирусной инфекцией на основе антител, при этом возможно создание нескольких таких лекарственных средств, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Коктейль из этих моноклональных антител, хотя он направлен на решение одной и той же задачи — лечение больного, который уже заразился новым коронавирусом, — может быть совершенно различным, потому что эти моноклональные антитела будут с различными точками взаимодействовать в составе S-белка», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, для того чтобы понять, какой препарат будет более эффективен, будут проводиться клинические испытания.

«Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнутся первая — вторая фазы испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь», — отметил Гинцбург.

Препарат на основе антител будет применяться как капельница. Предполагается, что одному больному потребуется поставить её не больше двух раз.

«Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это семь-десять дней... он начал выздоравливать. А за счёт этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чём смысл», — пояснил учёный.

В то же время глава центра Гамалеи выразил мнение, что препарат для лечения больных коронавирусом на основе антител окажется в несколько раз дороже вакцины «с точки зрения производства и с точки зрения конечной цены».

Ранее Гинцбург призвал россиян сделать прививку от коронавируса, так как это единственный надёжный способ уберечься от болезни.

Он также сообщил, что провакцинированные против COVID-19 могут стать донорами плазмы, предназначенной для лечения больных коронавирусом.