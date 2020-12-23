Умер академик РАН Николай Добрецов

Учёный Николай Добрецов, академик РАН, скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщается на сайте СО РАН.

«Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединённый учёный совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского учёного-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук... Добрецова Николая Леонтьевича», — говорится в заявлении.

Отмечается, что похороны учёного пройдут 26 декабря.

Прощание с ним состоится в Доме учёных СО РАН в Новосибирске.

Ранее на 81-м году жизни скончался бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Борис Оныкий.