Умер академик РАН Николай Добрецов
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Об этом сообщается на сайте СО РАН.
«Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединённый учёный совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского учёного-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук... Добрецова Николая Леонтьевича», — говорится в заявлении.
Отмечается, что похороны учёного пройдут 26 декабря.
Прощание с ним состоится в Доме учёных СО РАН в Новосибирске.
Ранее на 81-м году жизни скончался бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Борис Оныкий.