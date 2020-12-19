В «Роскосмосе» рассказали о темпах утечки воздуха на МКС
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Об этом информирует Интерфакс.
«У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, её заделали — течь уменьшилась, но ещё осталась, вот эти остатки сейчас ищут», — сказал Крикалёв.
Ранее сообщалось, что специалисты из Центра управления полётами попросили экипаж МКС помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на МКС находится под контролем.
Позднее Крикалёв сообщил, что на МКС продолжается работа по устранению ранее выявленной утечки. Он уточнил, что новой утечки нет.