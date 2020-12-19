В «Роскосмосе» рассказали о темпах утечки воздуха на МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв рассказал, что на Международной космической станции темпы утечки воздуха очень маленькие.

Об этом информирует Интерфакс.

«У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, её заделали — течь уменьшилась, но ещё осталась, вот эти остатки сейчас ищут», — сказал Крикалёв.

Ранее сообщалось, что специалисты из Центра управления полётами попросили экипаж МКС помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на МКС находится под контролем.

Позднее Крикалёв сообщил, что на МКС продолжается работа по устранению ранее выявленной утечки. Он уточнил, что новой утечки нет.