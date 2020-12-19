Рогозин назвал контролируемой ситуацию с утечкой воздуха на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) находится под контролем.

«Волноваться не надо, всё нормально, всё под контролем», — цитирует его ТАСС.

По его словам, запасы кислорода есть на самой станции.

«То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть», — сказал Рогозин.

По его словам, также в феврале планируется отправка грузового корабля «Прогресс» к МКС.

«Уже запас кислорода в нём есть», — заявил он.

Ранее сообщалось, что специалисты из Центра управления полётами попросили экипаж МКС помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.