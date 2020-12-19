Рогозин назвал контролируемой ситуацию с утечкой воздуха на МКС
- РИА Новости
«Волноваться не надо, всё нормально, всё под контролем», — цитирует его ТАСС.
По его словам, запасы кислорода есть на самой станции.
«То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть», — сказал Рогозин.
По его словам, также в феврале планируется отправка грузового корабля «Прогресс» к МКС.
«Уже запас кислорода в нём есть», — заявил он.
Ранее сообщалось, что специалисты из Центра управления полётами попросили экипаж МКС помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.