Экипаж МКС ищет место утечки воздуха в российском модуле
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые НАСА.
Отмечается, что в октябре в российском модуле была временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха.
Тогда же было заявлено, что место утечки воздуха может быть не там.
Уточняется, что на МКС уже заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки.
Ранее в американском сегменте Международной космической станции произошёл сбой в работе электропитания.