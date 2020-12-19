Экипаж МКС ищет место утечки воздуха в российском модуле

Специалисты из подмосковного Центра управления полётами попросили экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти ещё одно место утечки воздуха в российском модуле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые НАСА.

Отмечается, что в октябре в российском модуле была временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха.

Тогда же было заявлено, что место утечки воздуха может быть не там.

Уточняется, что на МКС уже заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки.

Ранее в американском сегменте Международной космической станции произошёл сбой в работе электропитания.