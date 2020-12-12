В американском сегменте МКС произошли неполадки системы электропитания

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На американском сегменте Международной космической станции произошёл сбой в работе электропитания, часть оборудования отключена. Об этом сообщает РИА Новости, агентство ссылается на переговоры экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.
В американском сегменте МКС произошли неполадки системы электропитания
  • globallookpress.com

Как уточняется, снаружи сегмента США находится ферма с восемью панелями солнечных батарей. Каждая из них генерирует электричество для своего канала электропитания.

По словам специалиста хьюстонского Центра управления полётами, снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи, о чём он и сообщил астронавту Кэтлин Рубинс. Электропитание, поступающее на один из восьми каналов электропитания американского сегмента, сократилось на треть. 

В американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер. Высокоскоростная связь с Землёй и один из четырёх гироскопов, которые поддерживают ориентацию станции в пространстве, также не работают.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал состояние МКС.

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